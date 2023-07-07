Заботкин заявил об отсутствии значимого влияния сокращения экспорта нефти на прогнозы ЦБ

Зампредседателя Центробанка России Алексей Заботкин об отсутствии значимого влияния сокращения экспорта нефти в августе на прогнозы финансового регулятора.

Вместе с этим, отметил он в кулуарах Финансового конгресса Банка России, ЦБ учтёт этот шаг в своих оценках.

«Оно временное. Там сказано, что оно на один месяц — в августе. На среднесрочный прогноз то, что происходит внутри отдельно взятого месяца, значимо не влияет», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка.