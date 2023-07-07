Облачная платформа резидента технополиса «Москва» получила аттестацию по международным критериям

Облачная инфраструктура Центра обработки данных (ЦОД), созданная резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», получила аттестацию по стандартам ГОСТ И PCI DSS.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на заявление руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

По его словам, платформа получила международную аттестацию одной из первых в стране.

«Аттестация облачной платформы компании по стандартам ЦБ России гарантирует защиту клиентской информации от кражи и различных мошеннических действий», — уточнил глава ведомства.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что производитель ветпрепаратов из Москвы получил международный сертификат качества.