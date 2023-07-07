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В ЦБ заявили, что введение цифрового рубля не отменит наличные деньги

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Заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов развеял популярные мифы, связанные с введением цифрового рубля.
В ЦБ заявили, что введение цифрового рубля не отменит наличные деньги
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Бытует мнение, что наличные деньги выведут из оборота, их заменят цифровые рубли. Однако это не так, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Никакого цифрового концлагеря не планируется. В обороте одновременно будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли», — заверил Ибрагимов.

Ещё одним распространённым мифом является то, что зарплаты бюджетников, пенсии и пособия будут выплачивать только в цифровых рублях. Это также не соответствует действительности, уточнил он. Человек сможет выбирать, в какой форме получать свои деньги.

Третий миф, который используют противники цифровых валют, связан с опасением, что государство сможет отслеживать все операции с такими деньгами. Ибрагимов отметил, что тотального контроля не будет, объём информации, собираемой о гражданах, делающих денежные переводы, останется на прежнем уровне.

Ранее директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите.

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