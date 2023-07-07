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Самая высокооплачиваемая вакансия в Москве в июле — стоматолог

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Платформа «Работа.ру» опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в июле.
Самая высокооплачиваемая вакансия в Москве в июле — стоматолог
  • Gettyimages.ru
  • © fzant

Об этом сообщает сайт «Москва 24»

Первое место в рейтинге заняла вакансия универсального врача-стоматолога с предполагаемой заработной платой более 350 тыс. рублей.

На втором месте расположилась вакансия руководителя салона дверей с зарплатой от 250 тыс. рублей.

Вакансия руководителя направления по обучению сотрудников с зарплатой от 170 тыс. рублей оказалась на третьем месте.

В список также вошли ведущий инженер по генеральному плану, персональный водитель-охранник, а также повар для работы в семье.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что, по словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, амбассадоры крупных столичных компаний начали работу на рынках дружественных стран.

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