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Греф назвал неоптимальным текущий курс рубля

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал неоптимальным текущий курс рубля и ожидает его укрепления.
Греф назвал неоптимальным текущий курс рубля

    «Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что всё-таки он должен укрепиться», — приводит РИА Новости его слова в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

    Греф выразил уверенность, что рубль не выйдет на экстремально низкие уровни, которые наблюдались в прошлом году.

    Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН посоветовал не хранить сбережения в валюте.

    По его словам, «нужно понимать, что инфляция пожирает валютные накопления».

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