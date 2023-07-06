Глава Сбербанка Герман Греф назвал неоптимальным текущий курс рубля и ожидает его укрепления.

«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что всё-таки он должен укрепиться», — приводит РИА Новости его слова в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Греф выразил уверенность, что рубль не выйдет на экстремально низкие уровни, которые наблюдались в прошлом году.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН посоветовал не хранить сбережения в валюте.

По его словам, «нужно понимать, что инфляция пожирает валютные накопления».