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Экономист Ордов спрогнозировал корректировку курса доллара до 85—87 рублей в течение месяца

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Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов допустил вероятность снижения курса доллара до 85—87 рублей в течение ближайшего месяца.
Экономист Ордов спрогнозировал корректировку курса доллара до 85—87 рублей в течение месяца
  • РИА Новости

В беседе с РИАМО эксперт выразил мнение, что ослабление рубля было вызвано отрицательной динамикой доходов, прежде всего нефтегазового сектора.

По его словам, продолжающееся повышение курса доллара должно в какой-то момент привести к укреплению курса рубля, которое станет финансовым наказанием для спекулянтов.

«То есть ЦБ хочет, чтобы они (спекулянты. — RT) залезли как можно дальше в долги, после чего будут приняты простые и понятные решения, которые приведут к падению доллара до отметки 85—87 рублей и к укреплению российской валюты», — подытожил Ордов.

Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что снижение курса рубля обусловлено сокращением сальдо торгового баланса.

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН посоветовал не хранить сбережения в валюте. По его словам, «нужно понимать, что инфляция пожирает валютные накопления».

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