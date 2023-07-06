Экономист Ордов спрогнозировал корректировку курса доллара до 85—87 рублей в течение месяца

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов допустил вероятность снижения курса доллара до 85—87 рублей в течение ближайшего месяца.

В беседе с РИАМО эксперт выразил мнение, что ослабление рубля было вызвано отрицательной динамикой доходов, прежде всего нефтегазового сектора.

По его словам, продолжающееся повышение курса доллара должно в какой-то момент привести к укреплению курса рубля, которое станет финансовым наказанием для спекулянтов.

«То есть ЦБ хочет, чтобы они (спекулянты. — RT) залезли как можно дальше в долги, после чего будут приняты простые и понятные решения, которые приведут к падению доллара до отметки 85—87 рублей и к укреплению российской валюты», — подытожил Ордов.

Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что снижение курса рубля обусловлено сокращением сальдо торгового баланса.

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН посоветовал не хранить сбережения в валюте. По его словам, «нужно понимать, что инфляция пожирает валютные накопления».