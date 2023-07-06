В Еврокомиссии сообщили, что уходят от импорта российских энергоносителей
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«Мы успешно диверсифицируем энергетический импорт, уходим от российского импорта, благодаря работе с надёжными международными поставщиками», — заявил РИА Новости официальный представитель ЕК Тим Макфи.
По его словам, Европа инвестирует в возобновляемую энергетику и уделяет внимание мерам по энергосбережению.
Ранее сообщалось, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.