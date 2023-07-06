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В Еврокомиссии сообщили, что уходят от импорта российских энергоносителей

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Европа продолжает уходить от импорта российских энергоносителей и продолжает диверсификацию поставок, сообщили в ЕК в ответ на заявление о возможных санкциях против «Нафтогаз Украина».
В Еврокомиссии сообщили, что уходят от импорта российских энергоносителей
  • Gettyimages.ru

«Мы успешно диверсифицируем энергетический импорт, уходим от российского импорта, благодаря работе с надёжными международными поставщиками», — заявил РИА Новости официальный представитель ЕК Тим Макфи.

По его словам, Европа инвестирует в возобновляемую энергетику и уделяет внимание мерам по энергосбережению. 

Ранее сообщалось, что украинские власти и «Нафтогаз» настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию Украины, в том числе для сохранения своего дохода.

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