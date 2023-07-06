В Еврокомиссии сообщили, что уходят от импорта российских энергоносителей

Европа продолжает уходить от импорта российских энергоносителей и продолжает диверсификацию поставок, сообщили в ЕК в ответ на заявление о возможных санкциях против «Нафтогаз Украина».

Gettyimages.ru