В нацпроекте «Производительность труда» в Москве приняли участие 87 субъектов МСП
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
«На сегодняшний день 28 малых и средних компаний, или почти каждый третий участник нацпроекта в сегменте МСП, уже завершили этап совместной работы с экспертами на пилотном потоке и приступили к тиражированию полученного опыта на остальные участки бизнеса», — отметила министр.
Ранее «Радио 1» сообщило, что Корпорация развития Московской области привлекла в регион инвестиционные проекты на 27 млрд рублей.