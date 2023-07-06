В нацпроекте «Производительность труда» в Москве приняли участие 87 субъектов МСП

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что в национальном проекте «Производительность труда» за 1,5 года приняли участие 87 компаний малого и среднего бизнеса.

Об этом пишет НСН.

«На сегодняшний день 28 малых и средних компаний, или почти каждый третий участник нацпроекта в сегменте МСП, уже завершили этап совместной работы с экспертами на пилотном потоке и приступили к тиражированию полученного опыта на остальные участки бизнеса», — отметила министр.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Корпорация развития Московской области привлекла в регион инвестиционные проекты на 27 млрд рублей.