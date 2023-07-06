В Москве восстановили 22 памятника архитектуры по программе «1 рубль за квадратный метр»

За десять лет в Москве удалось восстановить 22 памятника архитектуры благодаря программе «1 рубль за квадратный метр в год». Программа была разработана в 2012-м.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина.

«Инвесторы могут арендовать аварийный памятник архитектуры на 49 лет, а сразу после окончания реставрации арендная плата будет снижена до символического 1 рубля за 1 кв. м в год», — уточнил мэр столицы.

Отмечается, что на реставрационные работы отводится до пяти лет.

Эта программа помогла сохранить и восстановить несколько исторических зданий в Москве, например жилой дом купца Николая Баулина на Николоямской улице. Сейчас здание используется для офисных помещений.

Ранее, по сообщению «Радио 1», комплекс «Усадьба Пущино-на-Наре», расположенный в городском округе Серпухов, выставили на аукцион для реставрации.