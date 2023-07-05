Средняя заплата в Челябинской области выросла на 14,1% за год
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Челябинскстата.
«Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен за тот же период, выросла на 7,3%», — добавили в ведомстве.
Ранее адвокат, управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнёры» Владимир Юрасов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал согласие Верховного суда России с тем, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.