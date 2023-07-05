Акселерационная программа для экспортёров пройдёт в Москве в десятый раз
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень», — рассказала Сергунина.
По её словам, заявки принимаются до 8 августа.
В рамках программы предпринимателям помогут разобраться с тонкостями экспортной торговли. Также запланированы практические занятия и мастер-классы.
Ранее НСН сообщала, что экспортёры из Москвы провели 67 переговоров с зарубежными дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии в Алжире.