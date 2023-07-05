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Акселерационная программа для экспортёров пройдёт в Москве в десятый раз

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Десятая акселерационная программа «Экспортёры 2.0» пройдёт в Москве. Заявки могут подать столичные предприниматели с опытом международной работы и начинающие бизнесмены, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Акселерационная программа для экспортёров пройдёт в Москве в десятый раз

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень», — рассказала Сергунина.

По её словам, заявки принимаются до 8 августа.

В рамках программы предпринимателям помогут разобраться с тонкостями экспортной торговли. Также запланированы практические занятия и мастер-классы.

Ранее НСН сообщала, что экспортёры из Москвы провели 67 переговоров с зарубежными дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии в Алжире.

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