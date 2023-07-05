В ЯНАО конкуренция на рынке труда снизилась в полтора раза за год
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу hh.ru. По данным агентства, на одну вакансию приходится до 2,6 резюме.
Дефицит кадров наблюдается в сфере продаж, медицины, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.
«Заметно не хватает высококвалифицированного персонала, рабочих и инженерных кадров. Весьма проблематично находить людей на позиции массового линейного персонала», — добавила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что россияне стали больше работать из-за дефицита кадров.