«Ведомости»: Минфин выступает за сокращение расходов бюджета на 10% с 2024 года
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Как заявили источники газеты, близкие к кабмину, соответствующая программа была представлена главой Минфина Антоном Силуановым в ходе заседания правкомиссии по бюджетным проектировкам, которое прошло 29 июня.
Отмечается, что министр финансов рекомендовал ведомствам урезать траты на 10%.
В частности, по данным источников, речь шла о незащищённых расходах бюджета, за исключением тех, обязательства по которым подлежат непременному исполнению (в первую очередь социальных).
Ранее Силуанов заявил, что исполнение российского бюджета в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объём расходов.