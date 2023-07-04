«Ведомости»: Минфин выступает за сокращение расходов бюджета на 10% с 2024 года

По информации газеты «Ведомости», Министерство финансов России выступило с предложением о «фронтальном» сокращении государственных расходов в бюджете 2024 года.

Как заявили источники газеты, близкие к кабмину, соответствующая программа была представлена главой Минфина Антоном Силуановым в ходе заседания правкомиссии по бюджетным проектировкам, которое прошло 29 июня.

Отмечается, что министр финансов рекомендовал ведомствам урезать траты на 10%.

В частности, по данным источников, речь шла о незащищённых расходах бюджета, за исключением тех, обязательства по которым подлежат непременному исполнению (в первую очередь социальных).

Ранее Силуанов заявил, что исполнение российского бюджета в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объём расходов.