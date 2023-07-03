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В Москве ещё несколько участков земли площадью более 35 га реорганизуют по программе КРТ

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве реорганизуют несколько участков земли общей площадью 35,45 га по городской программе комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве ещё несколько участков земли площадью более 35 га реорганизуют по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Так, столичное казённое предприятие «Управление гражданского строительства» займётся развитием участков бывших промзон «Соколиная Гора» и «Черёмушки».

Московский фонд реновации жилой застройки возьмёт на себя обязательства по обновлению участка бывшей промзоны «Донские улицы». А городское казённое предприятие «Комплексное развитие территории» займётся преобразованием участка на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе.

«Объём вложений в развитие всех площадок оценивается в 73,1 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект — в 2,57 млрд рублей», — сообщил Ефимов.

Ранее НСН писала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».

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