В Москве ещё несколько участков земли площадью более 35 га реорганизуют по программе КРТ

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве реорганизуют несколько участков земли общей площадью 35,45 га по городской программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Так, столичное казённое предприятие «Управление гражданского строительства» займётся развитием участков бывших промзон «Соколиная Гора» и «Черёмушки».

Московский фонд реновации жилой застройки возьмёт на себя обязательства по обновлению участка бывшей промзоны «Донские улицы». А городское казённое предприятие «Комплексное развитие территории» займётся преобразованием участка на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе.

«Объём вложений в развитие всех площадок оценивается в 73,1 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект — в 2,57 млрд рублей», — сообщил Ефимов.

Ранее НСН писала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».