В Москве ещё несколько участков земли площадью более 35 га реорганизуют по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Так, столичное казённое предприятие «Управление гражданского строительства» займётся развитием участков бывших промзон «Соколиная Гора» и «Черёмушки».
Московский фонд реновации жилой застройки возьмёт на себя обязательства по обновлению участка бывшей промзоны «Донские улицы». А городское казённое предприятие «Комплексное развитие территории» займётся преобразованием участка на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе.
«Объём вложений в развитие всех площадок оценивается в 73,1 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект — в 2,57 млрд рублей», — сообщил Ефимов.
Ранее НСН писала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».