Специалист Гущина: процедура закрытия малого бизнеса станет проще с 1 июля

Генеральный директор бухгалтерского агентства «Актив+» Ольга Гущина прокомментировала налоговые новшества, которые вступят в силу 1 июля. В частности, она отметила, что процедура закрытия малого и среднего бизнеса станет проще — потребуется всего одно обращение в налоговую службу.

После обращения налоговики самостоятельно проверят наличие у предприятия препятствий для упрощённого исключения из ЕГРЮЛ. На это отводится пять дней.

«Затем информация о закрытии предприятия будет опубликована в журнале «Вестник государственной регистрации». Если кто-либо возражает против прекращения деятельности предприятия, то у него будет три месяца, чтобы заявить об этом. Если препятствий не будет, то налоговая служба автоматически ликвидирует организацию», — сказала Гущина в беседе с Life.ru.

По её словам, для того, чтобы воспользоваться упрощённой процедурой, предприятие должно отвечать ряду критериев, к примеру состоять в реестре субъектов МСП.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии продлили льготы по УСН для предпринимателей из других регионов.