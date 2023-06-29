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Специалист Гущина: процедура закрытия малого бизнеса станет проще с 1 июля

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Генеральный директор бухгалтерского агентства «Актив+» Ольга Гущина прокомментировала налоговые новшества, которые вступят в силу 1 июля. В частности, она отметила, что процедура закрытия малого и среднего бизнеса станет проще — потребуется всего одно обращение в налоговую службу.
Специалист Гущина: процедура закрытия малого бизнеса станет проще с 1 июля
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

После обращения налоговики самостоятельно проверят наличие у предприятия препятствий для упрощённого исключения из ЕГРЮЛ. На это отводится пять дней.

«Затем информация о закрытии предприятия будет опубликована в журнале «Вестник государственной регистрации». Если кто-либо возражает против прекращения деятельности предприятия, то у него будет три месяца, чтобы заявить об этом. Если препятствий не будет, то налоговая служба автоматически ликвидирует организацию», — сказала Гущина в беседе с Life.ru.

По её словам, для того, чтобы воспользоваться упрощённой процедурой, предприятие должно отвечать ряду критериев, к примеру состоять в реестре субъектов МСП.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии продлили льготы по УСН для предпринимателей из других регионов.

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