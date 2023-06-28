Российский президент Владимир Путин заявил о работе России и Белоруссии по обеспечению устойчивости своих экономик.

Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

«Россия и Белоруссия делают всё, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций. И естественно, без тесного межрегионального партнёрства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», — цитирует его ТАСС.

Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусской стороне удалось почти полностью перенаправить свой экспорт с рынков Европейского союза и Украины.