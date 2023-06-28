Сазанов: Минфин рассмотрит стимулы для добычи трудных нефти и газа не раньше 2027 года

Министерство финансов рассмотрит стимулы для добычи трудных нефти и газа не ранее 2027 года.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Я могу только сказать, что на ближайшую трёхлетку (2024-2026 годы. — RT) потенциал по стимулированию у нас ограничен», — сказал он.

20 июня глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что объёмы добычи газа в текущем году останутся на уровне 82 млрд кубометров, возможен рост на 1—2%.

Он добавил, что рост добычи жидких углеводородов составит 1—2%.