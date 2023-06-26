Новак заявил о штатной работе ТЭК России
Об этом он сказал в ходе оперативного совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным.
«В минувшие выходные топливно-энергетический комплекс РФ отработал в штатном режиме, не было крупных технологических нарушений, которые могли бы существенно повлиять на работу ТЭК», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, лишь в Воронежской области было зафиксировано четыре технологических нарушения в электроэнергетической отрасли, повлёкших нарушение энергоснабжения 1,8 тыс. человек, в течение дня оно было восстановлено.
Ранее в УФСБ заявили об отмене режима контртеррористической операции в Воронежской области.