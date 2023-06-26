Представитель России в МВФ высказался о важности членства страны в фонде
- Gettyimages.ru
- © Jonathan Raa/NurPhoto
«Исхожу из того, что в интересах России продолжать участвовать, оставаться членом фонда... Наше присутствие здесь позволяет играть важную роль. Особенно сейчас», — сказал он РИА Новости.
По его словам, ценность российского присутствия в МВФ даже важнее «для других стран, которые здесь присутствуют, чем для нас самих». Можин отметил, что у России отличные отношения с дирекциями других стран в фонде.
«Мы с ними сотрудничаем, занимаем нужные им позиции, пытаемся отстаивать их интересы, и частично нам это удаётся», — добавил он, напомнив, в частности, про пример с Сирией.
Ранее Можин заявил, что США сами создали ситуацию, при которой страны вынуждены искать альтернативу американскому доллару.