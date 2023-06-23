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Минфин выплатил в рублях купон по выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах

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Министерство финансов России в полном объёме выплатило в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах.
Минфин выплатил в рублях купон по выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах
  • Gettyimages.ru
  • © gutaper

Министерство сообщило об этом на своём официальном сайте.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 19,6 млрд рублей получены платёжным агентом по еврооблигациям», — сказано в заявлении.

Так, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены министерством в полном объёме.

Ранее заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния назвал обязанность эмитентов евробондов выпустить замещающие облигации позитивным сигналом для российских инвесторов.

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