Депутат Госдумы Плотников призвал присвоить семейному крестьянскому хозяйству отдельный статус

В Совете Федерации прошёл круглый стол, посвящённый мерам по стимулированию создания семейных и крестьянских фермерских хозяйств. Первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников в ходе своего выступления заявил, что семейному крестьянскому хозяйству необходимо присвоить отдельный статус.

В комментарии «Парламентской газете» он напомнил, что в секторе малых аграрных предприятий каждый год посевные площади увеличиваются на 850 тыс. га, растут урожаи картофеля и надои молока.

«Если же в этот созидательный труд вовлечена целая семья, где дети готовы наследовать дело, начатое отцами, то такое предприятие становится примером отношения к труду для всего села. Поддержать такое начинание — обязанность государства», — подчеркнул депутат.

При этом в действующем законодательстве нет такой формы хозяйствования, как семейное фермерское предприятие.

Чтобы такие предприятия могли работать и развиваться, им необходим юридический статус, который обеспечил бы доступ к господдержке, который сегодня для этой категории фермерства затруднён, отметил Плотников.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова в ходе международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявила о важности поддержки семейных компаний государством. По её словам, это позволит вовлекать в них молодёжь.