Аналитик Фролов: чиновники в Европе данными по ПХГ показывают, что борются с кризисом

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что запасы газа в Европе достигли 75%.

Специалист отметил, что подземные хранилища с накопленным газом служат для того, чтобы сглаживать сезонную и суточную неравномерность потребления, а также справляться с форс-мажорными обстоятельствами.

Он добавил, что никто не накапливает газ с мыслью: «Я сейчас накопил — и мне дальше хватит».

«Нет, это делается совсем для другого… Газ накапливается для оптимизации газотранспортной структуры. Зимой люди, как правило, потребляют больше газа, чем летом. А это значит, что вы должны рассчитывать на уровень потребления, который будет у вас зимой», — объяснил аналитик.

Он также считает, что «старания» европейских чиновников привели к тому, что подземным хранилищам стало уделяться столько внимания — как некоему решению всех проблем.

«Им, в Европе, просто нужно было показать своим потребителям, что они борются с кризисом. А справиться с кризисом они не могли, поэтому зацепились за данный показатель и стали в него тыкать», — пояснил собеседник RT.

Ранее стало известно, что хранилища газа в Европе достигли 75%-ной заполненности.