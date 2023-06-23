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В текущем году на четверть выросло число делающих накопления россиян

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Аналитический центр НАФИ провёл исследование на тему инфляционной грамотности населения. Выяснилось, что 74% россиян в текущем году делают сбережения, тогда как в 2022-м так поступали 49% респондентов.
В текущем году на четверть выросло число делающих накопления россиян
  • Gettyimages.ru
  • © VinokurovYury

Об этом пишут «Известия».

При этом 26% принявших участие в опросе признались, что не откладывают деньги.

Из тех, у кого есть накопления, только 5% держат деньги в иностранной наличной валюте.

Треть россиян (34%) формируют незащищённые сбережения, которые подвержены обесцениванию под действием инфляции, а 40% — защищённые сбережения, к примеру, хранят средства на банковском вкладе, делают инвестиции, покупают драгметаллы и драгоценности.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.

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