В текущем году на четверть выросло число делающих накопления россиян
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Об этом пишут «Известия».
При этом 26% принявших участие в опросе признались, что не откладывают деньги.
Из тех, у кого есть накопления, только 5% держат деньги в иностранной наличной валюте.
Треть россиян (34%) формируют незащищённые сбережения, которые подвержены обесцениванию под действием инфляции, а 40% — защищённые сбережения, к примеру, хранят средства на банковском вкладе, делают инвестиции, покупают драгметаллы и драгоценности.
Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.