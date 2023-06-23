«Ъ»: в России объём просрочки по кредитным картам достиг 225 млрд рублей

В России в мае объём просрочки по кредитным картам достиг отметки 225 млрд рублей.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

Уточняется, что объём соответствующей просрочки обновил исторический максимум, так как достиг 12% от портфеля. В количественном же выражении было просрочено порядка 6% всех выданных кредитных карт.

Вместе с тем издание отмечает, что рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне увеличения их выдач.

Специалисты полагают, что в связи со сложившейся ситуацией финансовые учреждения могут начать корректировать свою кредитную политику, особенно в массовом сегменте.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что ведомство создаёт модель кредитования под залог интеллектуальных прав.