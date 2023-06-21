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Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро

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Райффайзенбанк с 3 июля 2023 года ограничит исходящие переводы в евро.
Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте банка.

«С 3 июля 2023 года исходящий платёж в евро не получится провести, если банк получателя находится в одной из следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдова, Объединённые Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые условия касаются клиентов —  физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В банке пояснили, что изменения связаны с ограничениями, которые вводят банки-корреспонденты.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2023, что предпосылок для ухода с российского рынка десятков банков в ближайшие годы нет.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ заявил, что уход иностранных банков с российского рынка никто не заметит, их доля мала.

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