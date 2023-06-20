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Глава ЦБ заявила о скором возвращении экономики России к уровню активности конца 2021 года

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню активности, продемонстрированному в конце 2021 года.
Глава ЦБ заявила о скором возвращении экономики России к уровню активности конца 2021 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом она сказала на конгрессе волонтёров финансового просвещения.

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года. Мы говорим: «Восстановиться до своего потенциала», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине.

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