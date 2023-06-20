Экономист Беляев: закон о самозапрете на кредиты и займы поможет защитить граждан от мошенников

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал закон, в соответствии с которым россиянам предоставляется возможность установить самозапрет на оформление кредитов. Госдума может принять данный закон уже в июле.

Эксперт выразил мнение, что новый закон будет способствовать защите граждан как от мошенников, так и от «собственных пагубных пристрастий».

Однако действие закона должно распространяться не только на кредиты, но и на займы, подчеркнул он.

«Для юристов слова кредит и заём — это совершенно разные вещи. Если в законе будет написано только «кредит», это будет означать, что какой-нибудь микрозаём на вас смогут повесить с тем же успехом, что и раньше», — пояснил Беляев.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что ведомство создаёт модель кредитования под залог интеллектуальных прав.