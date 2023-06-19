Мишустин заявил о планах российского кабмина продлить меры поддержки экспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство намерено продлить до 2030 года меры поддержки экспорта, а также разработает страхование международных поставок.

«Что касается экспорта, то по поручению президента продлим до 2030 года действующие инструменты поддержки и разработаем решения по страхованию поставок на внешние рынки», — цитирует его ТАСС.

Также он указал на намерение кабмина в целом продолжать создавать условия для инвесторов и экспортёров.

«Также ведём работу и по возвращению активов в российскую юрисдикцию, в том числе через перерегистрацию бизнеса в специальных административных районах», — добавил Мишустин.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.