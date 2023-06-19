Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мишустин заявил о планах российского кабмина продлить меры поддержки экспорта

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство намерено продлить до 2030 года меры поддержки экспорта, а также разработает страхование международных поставок.
Мишустин заявил о планах российского кабмина продлить меры поддержки экспорта
  • РИА Новости

«Что касается экспорта, то по поручению президента продлим до 2030 года действующие инструменты поддержки и разработаем решения по страхованию поставок на внешние рынки», — цитирует его ТАСС.

Также он указал на намерение кабмина в целом продолжать создавать условия для инвесторов и экспортёров.

«Также ведём работу и по возвращению активов в российскую юрисдикцию, в том числе через перерегистрацию бизнеса в специальных административных районах», — добавил Мишустин.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить