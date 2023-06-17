14 банков из трёх стран запустили международные переводы в СБП

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что уже 14 банков из трёх стран запустили международные переводы в системе быстрых платежей.

Об этом, как информирует РИА Новости, она рассказала в ходе ПМЭФ.

«Это когда наши граждане могут перевести в эти три страны, и в скором времени будет задействован обратный механизм», — сказала Скоробогатова.

О каких трёх странах идёт речь, не сообщается.

Ранее в ЦБ заявили, что в течение трёх лет расчёты по Visa и Masterсard в России почти исчезнут.

Также сообщалось, что Центробанк России надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублём.