14 банков из трёх стран запустили международные переводы в СБП
Об этом, как информирует РИА Новости, она рассказала в ходе ПМЭФ.
«Это когда наши граждане могут перевести в эти три страны, и в скором времени будет задействован обратный механизм», — сказала Скоробогатова.
О каких трёх странах идёт речь, не сообщается.
Ранее в ЦБ заявили, что в течение трёх лет расчёты по Visa и Masterсard в России почти исчезнут.
Также сообщалось, что Центробанк России надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублём.