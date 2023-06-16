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Путин: Россия обладает возможностями для перехода к экономике предложения

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия обладает возможностями для развития экономической модели «экономика предложения».
Путин: Россия обладает возможностями для перехода к экономике предложения
  • РИА Новости

Об этом Путин сказал на ПМЭФ-2023.

Как отметил глава государства, экономика предложения предполагает наращивание производительных сил и сферы услуг, а также развитие современных технологий и создание современных индустриальных мощностей.

«В том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом. Но возможности для этого — научные возможности, творческий потенциал — у нас, конечно, имеются», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных производителей, если они захотят вернуться.

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