Путин: Россия обладает возможностями для перехода к экономике предложения
- РИА Новости
Об этом Путин сказал на ПМЭФ-2023.
Как отметил глава государства, экономика предложения предполагает наращивание производительных сил и сферы услуг, а также развитие современных технологий и создание современных индустриальных мощностей.
«В том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом. Но возможности для этого — научные возможности, творческий потенциал — у нас, конечно, имеются», — подчеркнул российский лидер.
Путин также заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных производителей, если они захотят вернуться.