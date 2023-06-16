Путин: Россия обладает возможностями для перехода к экономике предложения

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия обладает возможностями для развития экономической модели «экономика предложения».

Об этом Путин сказал на ПМЭФ-2023.

Как отметил глава государства, экономика предложения предполагает наращивание производительных сил и сферы услуг, а также развитие современных технологий и создание современных индустриальных мощностей.

«В том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом. Но возможности для этого — научные возможности, творческий потенциал — у нас, конечно, имеются», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных производителей, если они захотят вернуться.