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Депутат ГД Кирьянов высказался о расширении перечня пунктов пропуска с системой tax free

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Зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Артём Кирьянов прокомментировал известие о расширении перечня пунктов пропуска с системой tax free в шести регионах страны. По его словам, мера будет способствовать развитию туризма.
Депутат ГД Кирьянов высказался о расширении перечня пунктов пропуска с системой tax free
  • Gettyimages.ru
  • © Etienne Girardet

Такой формат вводится для того, чтобы упростить для иностранных граждан вывоз товаров из России: техники, продуктов питания, ювелирных украшений, книг, одежды, народных промыслов, объяснил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Те регионы, которые обозначены, у них появляется дополнительный стимул для производства, дополнительный стимул для развития туризма. Мне кажется, что такие вещи надо распространять вообще во всех регионах, где у нас есть сообщение с зарубежными странами», — заявил Кирьянов.

Речь о таких регионах, как Бурятия, Забайкальский, Красноярский, Приморский края, Амурская и Иркутская области.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

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