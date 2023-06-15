Депутат ГД Кирьянов высказался о расширении перечня пунктов пропуска с системой tax free
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Такой формат вводится для того, чтобы упростить для иностранных граждан вывоз товаров из России: техники, продуктов питания, ювелирных украшений, книг, одежды, народных промыслов, объяснил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Те регионы, которые обозначены, у них появляется дополнительный стимул для производства, дополнительный стимул для развития туризма. Мне кажется, что такие вещи надо распространять вообще во всех регионах, где у нас есть сообщение с зарубежными странами», — заявил Кирьянов.
Речь о таких регионах, как Бурятия, Забайкальский, Красноярский, Приморский края, Амурская и Иркутская области.
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.