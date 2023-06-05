Столичные предприятия нарастили выпуск косметических и парфюмерных средств в I квартале года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объёмы производства косметических и парфюмерных средств в столице увеличились на 41,3% в январе — марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом информируют «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт мэра и правительства.

По словам Собянина, на сегодняшний день в городе работает свыше 30 косметических фабрик, где трудятся более 4 тыс. человек.

В I квартале текущего года предприятия произвели свыше 40 млн упаковок лосьонов, сывороток и кремов — на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Кроме того, выросли объёмы выпуска профилактических средств для полости рта — на 76,7%, до 6,6 млн штук, и твёрдого мыла — на 20,1%, на 611 тыс. т.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.