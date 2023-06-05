Столичные предприятия нарастили выпуск косметических и парфюмерных средств в I квартале года
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Об этом информируют «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт мэра и правительства.
По словам Собянина, на сегодняшний день в городе работает свыше 30 косметических фабрик, где трудятся более 4 тыс. человек.
В I квартале текущего года предприятия произвели свыше 40 млн упаковок лосьонов, сывороток и кремов — на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Кроме того, выросли объёмы выпуска профилактических средств для полости рта — на 76,7%, до 6,6 млн штук, и твёрдого мыла — на 20,1%, на 611 тыс. т.
Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.