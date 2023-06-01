Директор по маркетингу НБКИ Волков рассказал о восстановлении сектора потребкредитования

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал, с чем связано снижение числа одобренных кредитов в стране.

Сильнейшее санкционное давление на экономику, безусловно, отразилось на потребительском поведении, отметил эксперт в эксклюзивном интервью НТВ.

«Буквально начало прошлого года привело к обвальному снижению спроса на кредиты со стороны населения. Практически по всем видам продуктов. Середина года, конец года — некоторое восстановление произошло, но, тем не менее, всё равно объём заявок людей только-только приближается к докризисным значениям прошлого года», — сообщил Волков.

Регулятор также принял ряд мер, направленных на охлаждение розничного кредитования, подчеркнул эксперт.

По его словам, и банки, и заёмщики стали вести себя более осторожно. В настоящее время уровень одобрения банками чуть превысил 20%, сказал Волков.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что ведомство создаёт модель кредитования под залог интеллектуальных прав.