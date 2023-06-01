Аналитик Деев отметил плюсы повышенного кешбэка для клиентов российских банков

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал известие о том, что многие российские банки ввели повышенный процент отчислений по некоторым категориям товаров и услуг.

Аналитик квалифицировал это как продолжение политики по восстановлению прежних объёмов по программам лояльности, которая началась ещё с осени прошлого года. Об этом он сообщил в разговоре с Life.ru.

«Тогда истёк срок действия введённого ЦБ России временного ограничения на комиссии для компаний за приём карт. Ограничение на эквайринг было введено для поддержки социально значимого бизнеса. Но это, конечно, сказалось на программах лояльности», — отметил Деев.

Плюсы таких программ очевидны, однако важно помнить, что бонусные баллы от банка — это не прямой аналог реальных денег, они могут действовать в течение определённого срока, а также иметь ряд других ограничений, напомнил Деев.

Он рекомендовал заранее изучать условия программ лояльности от банков.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.