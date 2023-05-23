Глава Татарстана сообщил о возобновлении партнёрских отношений с КНР

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о проведении ряда деловых встреч с Китаем. По его словам, это стало возможно после окончания пандемии коронавируса.

Об этом пишут «Известия».

По его словам, в период пандемии работа с Пекином велась, хотя проводить личные встречи с китайскими партнёрами было невозможно.

«Те проекты, которые были, все они реализуются… Всё это работало, но не так интенсивно, как хотелось бы. Сегодня такая возможность есть, вот мы уже ряд встреч провели. Наши братья — китайцы тоже скучают по нам», — отметил он на полях российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.