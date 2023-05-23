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Доход самозанятых в Москве за четыре года достиг почти 670 млрд рублей

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что совокупный доход самозанятых москвичей в период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2023-го достиг почти 670 млрд рублей.

Об этом информирует «Москва 24».

Ефимов уточнил, что более 71 млрд рублей из этой суммы самозанятые заработали в период с января по март этого года.

По его словам, с 2019-го самозанятые пополнили столичный бюджет почти на 16 млрд рублей.

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Москве деятельность вели 1,3 млн плательщиков налога на профессиональный доход — 18% от общего количества зарегистрированных самозанятых в России.

Отмечается, что за три месяца этого года число самозанятых в столице увеличилось на 67,4 тыс.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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