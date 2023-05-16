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Генконсул: Япония увеличит поставки газа из России на 2 млн т за счёт «Арктик СПГ 2»

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К 2026 году Япония за счёт проекта «Арктик СПГ 2» увеличит поставки российского сжиженного природного газа на 2 млн т в год.
Генконсул: Япония увеличит поставки газа из России на 2 млн т за счёт «Арктик СПГ 2»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.

Он уточнил, что проект «Арктик СПГ 2» работает, но ещё не приступил к производству СПГ, все линии должны быть запущены к 2026 году.

«Если всё пойдёт по плану, то Япония добавит ещё около 2 млн т СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России, то есть примерно 9% от общего объёма импорта», — заявил Марин.

Ранее агентство Reuters писало, что лидеры стран «группы семи» на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России.

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