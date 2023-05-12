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Депутат Чаплин назвал основные тезисы проекта налоговой программы лояльности

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Депутат Госдумы Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») рассказал, что на XI Петербургском международном юридическом форуме обсудили идею введения в России налоговой программы лояльности для юридических и физических лиц.
Депутат Чаплин назвал основные тезисы проекта налоговой программы лояльности
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» депутат привёл в пример дела с преследованием блогеров, возбуждённые за неуплату налогов. Он выразил мнение, что на сегодняшний день в России граждане и бизнес не замотивированы платить налоги.

По словам Чаплина, суть новой программы в том, чтобы поощрять лиц, которые не допускают налоговых правонарушений.

Также необходимо сводить к минимуму возможность уклонения от уплаты налогов и офшорные схемы, подчеркнул Чаплин.

Ранее Никита Чаплин в беседе с ФАН выразил мнение, что внедрение цифрового паспорта станет ещё одним шагом на пути к оцифровке всех документов.

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