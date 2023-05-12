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Столичный завод по выпуску лифтов впервые заключил контракты с узбекскими компаниями на 200 млн рублей

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) в числе прочих столичных компаний стал участником Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.
Столичный завод по выпуску лифтов впервые заключил контракты с узбекскими компаниями на 200 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«Один из крупнейших лифтостроительных заводов России впервые подписал с узбекскими строительными компаниями три соглашения на поставку оборудования в течение трёх лет. Общая стоимость контрактов оценивается в 200 млн рублей», — подчеркнул вице-мэр.

Он также отметил, что столичные производители смогли представить на выставке свою продукцию при поддержке специалистов Центра «Моспром».

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.

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