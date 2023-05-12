«Ъ»: крупные российские производители мебели начали выходить на новые иностранные рынки

Российские производители мебели начали выходить на новые иностранные рынки.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В материале сказано, что «Ангстрем» до конца весны откроет первый салон в Монголии, а Divan.ru откроет магазины в Узбекистане и в ряде городов Казахстана в этом году.

Кроме того, производитель «Аскона» планирует открыть магазины под основным брендом и под маркой Grether & Wells в Турции и ОАЭ.

3 мая «Газета.Ru» сообщила, что аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру изучили динамику спроса на товары для туризма и кемпинга и пришли к выводу, что в апреле 2023 года спрос в данной категории увеличился на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Динамика продаж различается в зависимости от региона. Так, туристическая мебель была наиболее востребована в Нижнем Новгороде (+133%), а товары для туризма — в Новосибирске (+193%).