Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Ъ»: крупные российские производители мебели начали выходить на новые иностранные рынки

Короткая ссылка
Российские производители мебели начали выходить на новые иностранные рынки.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В материале сказано, что «Ангстрем» до конца весны откроет первый салон в Монголии, а Divan.ru откроет магазины в Узбекистане и в ряде городов Казахстана в этом году.

Кроме того, производитель «Аскона» планирует открыть магазины под основным брендом и под маркой Grether & Wells в Турции и ОАЭ.

3 мая «Газета.Ru» сообщила, что аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру изучили динамику спроса на товары для туризма и кемпинга и пришли к выводу, что в апреле 2023 года спрос в данной категории увеличился на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Динамика продаж различается в зависимости от региона. Так, туристическая мебель была наиболее востребована в Нижнем Новгороде (+133%), а товары для туризма — в Новосибирске (+193%).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить