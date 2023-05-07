Глава Минфина США Йеллен заявила о неопределённости в дате объявления дефолта в стране

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что существует неопределённость в отношении даты наступления дефолта в стране.

«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдёт 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределённость», — сказала она в интервью телеканалу ABC News.

Йеллен добавила, что при появлении более точных прогнозов она проинформирует американский конгресс.

По словам министра, на данный момент возможности американского ведомства проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу.

В то же время директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что власти США не доведут переговоры по потолку госдолга до дефолта.