Reuters: Индия и Россия приостановили переговоры по механизму расчётов в рупиях

Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что месяцы переговоров не смогли убедить Москву хранить рупии в своей казне.

«Мы не хотим больше настаивать на расчётах в рупиях, этот механизм просто не работает», — рассказал агентству один из источников, знакомый с вопросом.

Отмечается, что обе страны начали искать альтернативы по механизму расчётов.

Ранее глава индийского банка Kotak Mahindra Удай Котак назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом.

Также сообщалось, что в мае Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов.