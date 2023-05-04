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Reuters: Индия и Россия приостановили переговоры по механизму расчётов в рупиях

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Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях.
Reuters: Индия и Россия приостановили переговоры по механизму расчётов в рупиях
  • РИА Новости

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что месяцы переговоров не смогли убедить Москву хранить рупии в своей казне.

«Мы не хотим больше настаивать на расчётах в рупиях, этот механизм просто не работает», — рассказал агентству один из источников, знакомый с вопросом.

Отмечается, что обе страны начали искать альтернативы по механизму расчётов.

Ранее глава индийского банка Kotak Mahindra Удай Котак назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом.

Также сообщалось, что в мае Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов.

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