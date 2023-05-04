Reuters: Индия и Россия приостановили переговоры по механизму расчётов в рупиях
- РИА Новости
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.
Отмечается, что месяцы переговоров не смогли убедить Москву хранить рупии в своей казне.
«Мы не хотим больше настаивать на расчётах в рупиях, этот механизм просто не работает», — рассказал агентству один из источников, знакомый с вопросом.
Отмечается, что обе страны начали искать альтернативы по механизму расчётов.
Ранее глава индийского банка Kotak Mahindra Удай Котак назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом.
Также сообщалось, что в мае Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов.