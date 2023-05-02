Bloomberg: Россия в мае может возобновить закупку валюты для своих резервов

Короткая ссылка
В мае Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, это станет экономической вехой, сообщает Bloomberg.

«Поскольку энергетические доходы в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае», — говорится в материале.

Согласно оценке агентства, первоначальные объёмы могут составить эквивалент примерно $200 млн в юанях в месяц.

Отмечается, что подобное действие подчеркнёт способность России к поддержанию притока нефтедолларов на фоне санкций.

В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить