Bloomberg: Россия в мае может возобновить закупку валюты для своих резервов
«Поскольку энергетические доходы в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае», — говорится в материале.
Согласно оценке агентства, первоначальные объёмы могут составить эквивалент примерно $200 млн в юанях в месяц.
Отмечается, что подобное действие подчеркнёт способность России к поддержанию притока нефтедолларов на фоне санкций.
В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.