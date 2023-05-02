Bloomberg: Россия в мае может возобновить закупку валюты для своих резервов

В мае Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, это станет экономической вехой, сообщает Bloomberg.

«Поскольку энергетические доходы в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае», — говорится в материале.

Согласно оценке агентства, первоначальные объёмы могут составить эквивалент примерно $200 млн в юанях в месяц.

Отмечается, что подобное действие подчеркнёт способность России к поддержанию притока нефтедолларов на фоне санкций.

В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.