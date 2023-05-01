Экономист Данилов спрогнозировал дальнейшее укрепление курса рубля
- РИА Новости
«Угроза новых санкций против России сохраняется, однако мы уже неоднократно говорили о том, что страны коллективного Запада фактически исчерпали свой ограничительный потенциал», — сказал эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, также ожидается рост доходов от сырьевого экспорта.
По прогнозу, в первой половине мая рубль может составить 76—78 единиц за доллар, а с началом налогового периода в России национальная валюта сможет варьироваться в диапазоне от 73 до 75 единиц за доллар.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН выразил мнение, что девальвация доллара является для США выходом из банковского кризиса.