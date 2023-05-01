Экономист Данилов спрогнозировал дальнейшее укрепление курса рубля

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Кандидат экономических наук Александр Данилов прокомментировал ситуацию на валютном рынке. В частности, он выразил мнение, что в мае не стоит ожидать каких-то сильных волнений.
Экономист Данилов спрогнозировал дальнейшее укрепление курса рубля
  • РИА Новости

«Угроза новых санкций против России сохраняется, однако мы уже неоднократно говорили о том, что страны коллективного Запада фактически исчерпали свой ограничительный потенциал», — сказал эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, также ожидается рост доходов от сырьевого экспорта.

По прогнозу, в первой половине мая рубль может составить 76—78 единиц за доллар, а с началом налогового периода в России национальная валюта сможет варьироваться в диапазоне от 73 до 75 единиц за доллар.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН выразил мнение, что девальвация доллара является для США выходом из банковского кризиса.

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