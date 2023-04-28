Специалист в сфере недвижимости Хусаинов назвал позитивным для рынка сохранение ключевой ставки ЦБ

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Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что сохранение Центробанком России ключевой ставки на уровне 7,5% годовых в целом позитивно скажется на состоянии российского рынка недвижимости.

Рост ключевой ставки мог привести к повышению ипотечных ставок, что, в свою очередь, могло негативно сказаться на балансе спроса и предложения на рынке, отметил эксперт в беседе с «Известиями».

«Сейчас рынку недвижимости крайне важна стабильная ситуация в кредитовании покупки жилья, поскольку от этого в том числе зависят существующие темпы строительства как многоквартирных домов, так и ИЖС», — объяснил Хусаинов.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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