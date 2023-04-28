Центробанк России улучшил прогноз по динамике роста ВВП в 2023 году до диапазона 0,5%— 2%
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Об этом говорится на сайте финансового регулятора.
«С учётом новых данных по динамике экономической активности и продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5%—2,0% и 0,5%—2,5% в 2024 году», — отмечается в сообщении.
Как отметил Банк России, это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5%—2,5%.
Ранее российский Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.