Центробанк России улучшил прогноз по динамике роста ВВП в 2023 году до диапазона 0,5%— 2%

Центральный банк России улучшил прогноз по динамике роста ВВП страны в 2023 году, теперь ждёт роста ВВП в диапазоне 0,5%—2%.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«С учётом новых данных по динамике экономической активности и продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5%—2,0% и 0,5%—2,5% в 2024 году», — отмечается в сообщении.

Как отметил Банк России, это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5%—2,5%.

Ранее российский Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.