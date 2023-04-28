В Петербурге число супермаркетов выросло на 35% за год

Геосервис 2ГИС провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что количество супермаркетов в российских городах-миллионниках выросло на 16% за год.

Больше всего количество супермаркетов увеличилось в Санкт-Петербурге — на 35%. В апреле там работали 3684 таких магазина, пишет «Газета.Ru». В Екатеринбурге их число выросло на 31%, а в Краснодаре — на 20%. Замыкают пятёрку лидеров Новосибирск и Омск.

В целом в российских городах-миллионниках насчитывается больше 20 тыс. супермаркетов. Их количество растёт, а число небольших продуктовых магазинов с торговлей через прилавок сокращается, сегодня их насчитывается примерно 17 тыс.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.