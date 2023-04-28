Депутат Луговой не видит недостатков у цифрового рубля

Руководитель Экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты в Госдуме Андрей Луговой высказался о перспективах цифрового рубля. Он напомнил, что это третья форма отечественной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.

«Цифровые рубли имеют эмитента, выпускаются и гарантируются Банком России. Криптовалюты в целом не обеспечены ничем. При этом внедрение цифрового рубля не заменит регулирования частных валют — у них разный функционал, назначение, тип клиентов», — сказал Луговой в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, для развития государственных цифровых валют с полноценным функционалом понадобится несколько лет.

«Существенных недостатков я не вижу. Наоборот, я уверен, что в современном мире цифровые валюты центральных банков смогут способствовать созданию новых независимых возможностей для трансграничных расчётов, переведут расчёты на иной уровень автоматизации и конкуренции», — отметил депутат.

Он добавил, что новый продукт банки будут внедрять через свои приложения.

«Сейчас пока сложно судить об особенностях работы цифрового рубля, мы всё увидим по итогам пилота: если сервис будет удобным и сможет быть представлен в большинстве кредитных организаций, люди сами активно начнут им пользоваться», — заключил Луговой.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.