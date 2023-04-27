В «Росатоме» сообщили, что строительство объектов АЭС «Аккую» идёт с опережением графика

Госкорпорация «Росатом» строит машинные залы АЭС «Аккую» на юге Турции с опережением графика. Об этом заявила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

«Машзалы наши мы строим быстрее, чем запланировали», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Россия 24».

Зотеева отметила, что к концу 2023 года будут готовы три объекта из четырёх.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которая состоится в четверг, 27 апреля.