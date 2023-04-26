Ефимов сообщил о росте объёмов производства пищевой продукции столичными предприятиями

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприятия пищевой промышленности наращивают объёмы производства.

Об этом пишет kp.ru.

«В январе — феврале 2023 года объём производства переработанной рыбной продукции в Москве вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, колбасных изделий — на 7%, мясных субпродуктов — на 2%», — уточнил Ефимов.

По его словам, за первые два месяца текущего года городские компании выпустили более 46 тыс. т колбасных изделий, около 7,2 тыс. т переработанных рыбных продуктов и почти 2,5 тыс. т мясных субпродуктов.

Московские предприятия расширяют выпуск продукции, в том числе благодаря городским программам поддержки бизнеса, подчеркнул вице-мэр.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.